Страны ЕС в очередной раз не смогли согласовать ограничения по ценам на российскую нефть

Государства Евросоюза 28 ноября не смогли договориться об установлении «потолка цен» на российскую нефть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Сообщается, что в ЕС обсуждалось введение лимита по сырой нефти из РФ на уровне $62 за баррель, однако переговоры в очередной раз зашли в тупик, опять же, из-за позиции Польши и стран Балтии, которые считают эту цену высокой.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако те же страны не согласились с таким «потолком», в то время как страны, активно занимающиеся морскими перевозками, такие как Греция и Мальта, настаивают на уровне не ниже $70.

Агентство напоминает, что принятия решения по ценам на российскую нефть необходимо согласие всех членов ЕС.

На прошлой неделе сообщалось, что Брюссель предложил ввести 45-дневный переходный период перед возможным принятием «потолка цен» на сырье из РФ, и смягчить требования к морским перевозкам. Действие переходного периода распространится на нефть, загруженную до 5 декабря и разгруженную до 19 января.

В сентябре страны «Большой семерки» одобрили план по введению потолка цен для нефти из России, в соответствии с которым 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, только в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

В Москве заявили, что РФ не будет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к ограничениям.

В ЕС выразили опасения, что требования, выдвигаемые Польшей по этому вопросу, могут привести к разрушению единства в организации.