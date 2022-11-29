Три лайнера МС-21 будут участвовать в программе пилотной эксплуатации в авиакомпании «Россия»

Три самолета МС-21 будут участвовать в программе пилотной эксплуатации в авиакомпании «Россия».

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ОАК» («Объединенная авиастроительная корпорация»).

«Корпорация "Иркут" и авиакомпания "Россия" в рамках пилотной совместной эксплуатации самолетов МС-21 планируют провести обучение командно-инструкторского состава и пилотов-инструкторов, наработать опыт воздушных перевозок на типовых маршрутах авиалайнера, а также отработать эксплуатационные процедуры», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОАК.

Уточняется, что все три лайнера будут базироваться на аэродроме «Раменское», где находится Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева.

Сейчас программа пилотной эксплуатации проходит согласование в профильных федеральных ведомствах; на первом этапе пилотирование будет осуществляться летчиками-испытателями ОКБ им. А.С. Яковлева, отмечается в пресс-релизе.

Ранее МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия» отправился в Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева в Жуковском для подготовки к предстоящему циклу полетов.