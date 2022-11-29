ЦБ определил главные векторы развития финансового рынка на три ближайших года

России предстоит пройти через структурную трансформацию экономической системы с опорой на внутренние ресурсы, и финансовый рынок будет принимать активное участие в финансировании этой трансформации. Кроме того, предстоит преобразовать систему внешнеторговых платежей и расчетов, цифровизировать и совершенствовать платежную инфраструктуру — такие приоритеты выделил Банк России в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы».

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«В числе ключевых выделены пять направлений: создание условий для усиления роли финансового рынка в финансировании трансформации российской экономики; защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой доступности для граждан и бизнеса; трансформация внешнеторговых платежей и расчетов; цифровизация финансового рынка и развитие платежной инфраструктуры; обеспечение финансовой стабильности», — говорится в проекте ЦБ.

Структурная трансформация экономики, по мнению специалистов Центробанка, будет связана с возросшими потребностями в инвестициях и основное внимание для решения этой проблемы планируется акцентировать на усилении роли рынка капитала в финансировании бизнеса. Регулятор также считает необходимым восстановить доверие граждан к фондовому рынку. Для этого, по мнению ЦБ, важно сохранить устойчивость профессиональных участников рынка и усилить защиту прав инвесторов. Дальнейшая цифровизация финансового рынка будет способствовать повышению доступности и качества финансовых услуг, открывая новые возможности для граждан и бизнеса, полагает регулятор.

Проект «Основных направлений развития финансового рынка» уже направлен президенту и в правительство РФ. Обсудить его планируют также на парламентских слушаниях в Госдуме. При подготовке документа были учтены предложения участников рынка, отметили в пресс-службе ЦБ.

