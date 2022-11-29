ЦБ пообещал либерализацию валютного контроля за разблокировку активов

Банк России может пойти на либерализацию валютного контроля в отношении недружественных стран в ответ на разблокировку активов. Вариант выкупа замороженных средств регулятор не рассматривает. Об этом говорится в проекте ЦБ «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

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«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — говорится в проекте ЦБ.

По мнению регулятора, подходы валютного регулирования и контроля должны «содействовать стимулированию перехода на расчеты в российских рублях и валютах дружественных государств». Кроме того, в Центробанке уверены в необходимости максимального смягчения административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций.

ЦБ считает, что постепенный отказ от недружественных валют неизбежен, и могут потребоваться дополнительные меры дестимулирования их использования, включая директивы (рекомендации) госкомпаниям. Оценивая перспективы заблокированных активов, регулятор подчеркнул, что не рассматривает вариант их выкупа.



«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — следует из проекта ЦБ.

