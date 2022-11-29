У обанкротившейся криптоплатформы BlockFi — 100 тыс. кредиторов

В понедельник криптовалютная кредитная организация BlockFi вместе с восемью аффилированными лицами подала в суд Нью-Джерси заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. При этом она указала, что ее активы составляют от $1 млрд до $10 млрд, и точно такой же разброс был в оценке обязательств.

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Такие свидетельства качества бухгатерии, риск-менеджмента и вообще корпоративного управления в криптовалютной компании уже не удивляют. Когда подавала на банкротство биржа FTX, разброс был еще больше — от $10 млрд до $50 млрд. Новый глава FTX Джон Рэй III, некогда занимавшийся банкротством Enron, даже заявил, что впервые в жизни увидел столь полное отсутствие достоверной финансовой информации.

Падение BlockFi напрямую связано с этой историей. Вскоре после начала банкротства FTX, компания шокировала своих пользователей, внезапно остановив снятие средств.

Согласно заявлению о банкротстве, у BlockFi сейчас более 100 тыс. кредиторов. Крупнейший из них — компания Ankura Trust Company с требованиями около $729 млн. Следующим по размеру идет FTX с $275 млн.

Второй долг связан с поддержкой, полученной компанией от этой биржи летом. В июле FTX подписала соглашение с BlockFi о предоставлении той возобновляемой кредитной линии на $400 млн.

«BlockFi надеется на прозрачный процесс, который обеспечит наилучшие результаты для всех клиентов и других заинтересованных сторон», — сказано в заявлении для прессы Марка Ренци из Berkeley Research Group, выступающей финансовым консультантом компании.

Банкротство в соответствии с главой 11 обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Это уже не первый в этом году подобный случай с криптокредитной компанией. В частности, ранее в суд подали Celsius Network и Voyager Digital Holdings.

