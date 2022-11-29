В Госдуме объяснили, что можно будет считать победой России в спецоперации на Украине

Киевский режим в ходе продолжающейся специальной военной операции (СВО) необходимо лишить доступа к морю.

Об этом в интервью порталу Украина.ру заявил первый заместитель главы Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента Константин Затулин.

По его мнению, в противном случае под угрозой окажутся Крымский полуостров, Херсонская область, а также Черноморское побережье Кавказа. При этом победой России в СВО, как подчеркнул депутат, можно будет считать лишь воссоединение с нашей страной Николаевской и Одесской областей, а также всей территории Новороссии.

Затулин также выразил уверенность, что ВС РС смогут успешно завершить СВО на Украине, в ходе которой Москве не только удастся принудить Киев к прекращению боевых действий, но и вернуть исторические территории.

«Это Херсон, это Днепропетровск, это Одесса. Я об этом постоянно говорю, так как исходя из здравого смысла, понимаю, если мы Украину от моря не отрежем, то мы не можем быть полностью спокойны за наши берега», – резюмировал депутат Госдумы.

Как ранее писал «Эксперт», в Кремле положительно оценили инициативу Ватикана по организации площадки для переговоров России с Украиной. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за позиции Киева такие предложения не могут быть востребованными.

«В той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре со стороны украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут», – подчеркнул представитель Кремля.