В Кремле рассказали об идее создания «тройственного газового союза»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал об этапах создания «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана.

По словам представителя Кремля, уже на первом этапе предусматривается возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, передаёт РИА Новости.

«Может быть, конечно, это всё ещё предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков», – пояснил Песков.

При этом он отметил, что реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между Москвой, Астаной и Ташкентом. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, у Казахстана и Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, у них растут внутренние потребности в газе. Кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках.

«Торгует на внешних рынках, естественно, и Россия. Конечно же, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент».

Песков, в частности, напомнил, что Москва с Казахстаном в качестве партнёрства по ЕАЭС тоже имеют определённые планы по развитию этой отрасли. В перспективе также планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, по словам Пескова, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь также очень важно координироваться и синхронизироваться.

«Другим важным элементом является тот факт, что потребности северного Казахстана традиционно обеспечиваются газом из России. У них есть вариант брать «голубое топливо» из России и обеспечивать потребности своей территории, либо тратить десятки миллиардов долларов на создание новой трубопроводной системы. Мы же в свою очередь развиваем новую провинцию у себя в восточной Сибири. Это и на экспорт, и для своих регионов», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшейся 28 ноября, встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. По словам пресс-секретаря Токаева Руслан Желдибая, на встрече глав государств в Кремля речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.

