Устремление украинского президента Владимира Зеленского взять Крым под свой контроль является нереалистичным сценарием и может стать рецептом «вечной войны».

Как пишет газета «Известия», об этом заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер. По его словам, он обсуждал украинский конфликт со своим товарищем из Польши и их взгляды разошлись.

«Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россию отбросят к прежним границам, а Украина не вернёт Крым. Но я сказал ему, что это совершенно нереалистично, что это рецепт вечной эскалации», – подчеркнул журналист.

При это он сравнил призывы Киева и Варшавы к захвату российского полуострова со стремлением США развязать войну в Ираке.

«Мы не хотели слушать тех, кто предостерегал нас от войны, потому что наши страх и ненависть к врагу были огромны. И мы позволили себе привести нашу страну в Ираке к катастрофе», – напомнил Дреер.

В этой связи он предложил киевским властям, а также Европе отказаться от иллюзий о возвращении Крыма и пойти на мирное урегулирование конфликта, пока этот самый конфликт не разрушил континент «экономически или хуже того».

