В январе во всех ресторанах сети «Вкусно — и точка» появятся детские наборы

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» начнет предлагать детские наборы «Кидс комбо», которые станут аналогами продававшихся в McDonald's наборов «Хэппи мил».

Как указывается в сообщении компании, в декабре «Кидс комбо» появится в отдельных городах РФ, а в январе набор будет доступен во всех точках сети.

«"Вкусно — и точка" запускает детские наборы с сюрпризом —"Кидс комбо". Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в качестве подарка в наборы будут входить 14 книг с головоломками и лабиринтами.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» с 6 декабря запустит доставку через сервис Broniboy в Краснодаре.