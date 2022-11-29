Вице-мэр Ефимов: более 1,4 тыс. рабочих мест появилось в технополисе «Москва»

Компании – резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» создали более 1,4 тыс. новых рабочих мест по итогам января-сентября 2022 года. Это больше, чем за весь прошлый год, когда число вакансий на предприятиях технополиса увеличилось на 1,3 тысячи, сообщил 29 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня статус резидента ОЭЗ Москвы имеет 91 высокотехнологичная компания. За январь – сентябрь 2022 года они создали в столице свыше 1,4 тыс. новых рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, всего на этих предприятиях трудоустроено более 9 тыс. человек. В общее число сотрудников московской ОЭЗ уже превысило 12 тыс. человек.

Больше всего новых рабочих мест — почти 860 — за минувшие 9 месяцев обеспечили компании из отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Сейчас 33 предприятия из этих сфер имеют статус резидента особой экономической зоны столицы», — добавил он.

Отметим, что в ОЭЗ Москвы запустили спецпроект «Техноработа», который помогает компаниям найти талантливых и амбициозных сотрудников, а студентам и начинающим специалистам — получить первый профессиональный опыт в современной компании. На данный момент в проекте участвуют уже 69 работодателей. «Единовременно на сайте ОЭЗ Москвы представлено около 300 актуальных вакансий предприятий-резидентов. Также 55 компаний предлагают стажировку студентам», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Напомним, технополис «Москва» занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резиденты пользуются экономическими и таможенными преференциями: они освобождены от налога на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%.

Высокотехнологичные предприятия, открывшие свои заводы в ОЭЗ Москвы, разрабатывают и производят радио- и микроэлектронику, лабораторное и медицинское оборудование, высокотехнологичные строительные материалы, а также энергоэффективное системы и IT-технологии. Общий объем инвестиций компаний, локализовавших здесь свои производства, превышает 87 млрд рублей.