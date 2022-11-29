Владимир Ефимов: на 15% увеличили оборот обрабатывающие предприятия Москвы за 9 месяцев 2022 года

По итогам января-сентября 2022 года оборот предприятий обрабатывающей отрасли Москвы вырос на 15% и достиг 3,8 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил 29 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 9 месяцев текущего года объем выручки московских предприятий обрабатывающей промышленности из несырьевого неэнергетического сектора составил 3,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. Лидерами по объемам стали металлургические, пищевые и фармацевтические компании», — рассказал Владимир Ефимов.

В частности, по его словам, около 30% выручки, полученной отраслью за этот период, — 1,3 трлн рублей — пришлось на металлургов и производителей металлических изделий, которые выпускают разнообразную продукцию, от столовых приборов до строительных конструкций. Доля еще примерно в 11,5% (почти 439 млрд рублей) приходится на предприятия пищевой промышленности, а также 8,7% (329 млрд) — на фармацевтическую отрасль.

Если говорить о приросте оборота, то здесь максимальных показателей достигли промышленники Москвы, выпускающие текстильные изделия, одежду, обувь и продукцию из кожи. «Во многом благодаря быстрому росту производства, переориентации на замещение импорта и активный выход на рынок вместо ушедших компаний столичная легкая промышленность смогла удвоить выручку к аналогичному периоду прошлого года: до 131,2 млрд рублей. При этом больше всего обороты выросли у текстильных предприятий: в 2,3 раза», — подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Рост оборота за этот период продемонстрировали также производители готовых металлических изделий (на 95% к январю-сентябрю 2021-го), фармацевтической продукции (+60%). К числу наиболее быстро растущих производств столицы также относится бумажная промышленность, металлургия и производство продуктов питания.

«В целом за 9 месяцев совокупный объем отгруженных товаров столичными обрабатывающими производствами увеличился в денежном выражении на 6% по сравнению с январем – сентябрем прошлого года. При этом рост этого показателя у крупных и средних предприятий превысил 8%, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Поставки несырьевого неэнергетического сектора за этот период также выросли на 6%, а крупных и средних предприятий – на 12,5%». По его оценке, наращивать мощности и пул заказчиков и, как следствие, увеличивать объемы отгрузки промышленникам Москвы помогают и меры господдержки.