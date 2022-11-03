Акции дня: бумаги X5 Group в плюсе на фоне сделки по поглощению

В лидеры торгов вышли акции продуктового ритейлера X5 Retail Group по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 3 ноября. За день бумаги подорожали на +2,60% до 1600,5 рублей за штуку.

Интерес трейдеров к бумагам усилился после новостей о том, что сеть закрыла сделку по приобретению контрольных долей в сибирских розничных сетях «Красный Яр» и «Слата». В рамках сделки к X5 перешли доли в бизнесах в размере 70%. Торговые сети продолжат работу под своими брендами, но часть процессов часть будет интегрирована с X5. Под управлением «Красный Яр» будут находиться 232 точки, а под управлением «Слата» - 362 магазина.

Сделка может укрепить позиции X5 Retail Group на российском рынке и увеличить прибыль компании, что в последствии положительно скажется на дивидендах.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,82%% до 2155,92 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,30% до 1094,3 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:53 мск составила 95,13 долларов за баррель (-1,07%). Российская валюта слабела – 62,1 руб. за доллар.