Алкоголь включили в список товаров для параллельного импорта

Алкоголь вошел в перечень товаров для параллельного импорта.

Приказ Минпромторга о внесении изменений в утвержденный в апреле перечень товаров опубликован на сайте ведомства.

В список товаров, разрешенных для поставок по альтернативной схеме, включены, в частности, бренды Jack Daniel's, Jägermeister, Johnnie Walker, Macallan, Jim Beam, Kahlua и White Horse.

Кроме того, согласно документу, в РФ можно будет ввозить продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Как уточнил ранее в интервью ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, мера не распространяется на аудиовизуальные произведения, хотя этот вопрос будут решать в ближайшее время.

В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят ведущие российские ретейлеры, в том числе X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», обратилась к правительству РФ с просьбой внести алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. Против включения алкоголя в список выступал Минфин — по мнению ведомства, параллельный импорт спиртных напитков увеличит риски ввоза в страну контрафактной продукции.

В конце июня президент РФ Владимир Путин легализовал параллельный импорт, разрешающий ввоз в Россию официально изготовленных товаров, которые поставлены в третьи страны, однако не разрешены к импорту на территорию РФ. К концу лета объем параллельного импорта в России достиг почти $6,5 млрд. По словам вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, до конца 2022 года показатель может увеличиться до $16 млрд.