Американскую сеть Gap на российском fashion-рынке заменит турецкая Fiba Retail

Турецкая Fiba Retail Group, запускавшая в РФ по франшизе магазины Marks & Spencer и Gap, может вывести на российский рынок новые бренды на замену уходящим из страны западным сетям.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, речь может идти о премиум-брендах турецкой Beymen Group — Beymen Club и W Collection. Магазины этих брендов занимают около 200–400 кв. м, что в целом соответствует площадям российских точек Gap, отмечает один из собеседников издания.

Кроме того, на днях Fiba Retail открыла на HeadHunter ряд вакансий для потенциальных сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в московских ТЦ «Авиапарк», «Афимолл» и «Метрополис».

После начала спецоперации на Украине и введения санкций британская Marks & Spencer сообщила об уходе из России и отзыве бренда у Fiba Retail. Американская Gap также сообщила о приостановке поставок в РФ. В конце октября стало известно, что Fiba Retail сворачивает развитие магазинов Gap на российском рынке после исчерпания товарных запасов.