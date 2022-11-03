Бизнес выведут из-под ОПГ

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил, что в России пора прекратить практику применения статьи Уголовного кодекса РФ о создании организованной преступной группы (ОПГ) в отношении предпринимателей.

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Сегодня эта статья не решает проблемы создания преступных групп, а лишь дает правоохранительным органам возможность обойти запрет на заключение бизнесменов под стражу по экономическим статьям, считает правозащитник.

Хитросплетение статьей

«Существует проблема 210 статьи УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которую иногда вменяют предпринимателям, дабы заключить их в СИЗО и тем самым обойти запрет на их заключение под стражу по экономическим статьям. Мне известны случаи, когда по этой статье содержатся в изоляторе директор предприятия, его учредитель и бухгалтер. С точки зрения следствия они создали преступную группу. В суде зачастую такие дела разваливаются, но люди во время следствия не могли выйти на свободу и не могли подпасть под возможное объявление амнистии. Мы считаем, что подобная практика должна быть прекращена», — цитирует ТАСС выступление Георгия Волкова на форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве.

Правозащитник также подчеркнул, что с точки зрения членов ОНК необходимо включить часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в перечень статей, на которые будет распространяться амнистия, если осужденный являлся субъектом предпринимательской деятельности. Соответствующие законопроекты готовятся сейчас в Государственной Думе.

«После начала СВО два раза поднимался вопрос об амнистии. Оба соответствующих законопроекта сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Но ни один из документов не подразумевает амнистию по ст. 159, ч. 4. Ее вменяют основному количеству бизнесменов. Тем самым обходится запрет на содержания в СИЗО предпринимателей. Только в столичных СИЗО сейчас находятся около 1 тысяча человек», — отметил Георгий Волков.

Кроме того, он призвал создать простой и надежный механизм налогообложения для предпринимателей. «Сегодня в проверках бизнеса налоговыми органами в досудебном порядке фактически отсутствует презумпция невиновности. Это в корне неверно. Необходим прозрачный механизм налогообложения, в понимании сути которого не нужно нанимать армию юристов и бухгалтеров. В таком механизме должен смочь разобраться обычный предприниматель, не прибегая к высоким затратам и сложным консультациям», — отметил глава ОНК Москвы.

Стоит напомнить, что Георгий Волков был главой предыдущего состава ОНК Москвы, а в начале октября вновь избран ее председателем. Члены комиссии контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Под их контроль попадают не только СИЗО и изоляторы временного содержания, но и колонии, спецприемники, психбольницы и другие места принудительного содержания. В каждом регионе сформирована своя комиссия, в ее состав должно входить от пяти до 40 человек.

Правоохранители нашли лазейку

Поднятый главой столичной ОНК вопрос уже неоднократно обсуждался, в том числе — с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым, отметила в комментарии «Эксперту» адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. Были внесены поправки в статью 108, которая прямо указывала, что нельзя избирать мерой пресечения заключение под стражу по экономическим преступлениям при отсутствии обстоятельств, указанных в части 1 статьи, пояснила юрист.

Чтобы отправить подозреваемого или обвиняемого на время следствия и суда за решетку, он должен не иметь постоянного места жительства на территории РФ или его личность должна быть не установлена. Также к вышеуказанным обстоятельствам относится нарушение ранее избранной меры пресечения. Либо подозреваемый должен скрываться от органов предварительного расследования или от суда. Стоит отметить, что практически всегда такие обстоятельства отсутствуют.

По словам юриста, чтобы обойти этот запрет, правоохранители стали скопом вменять своим «подопечным» бизнесменам 210 статью УК — организацию преступной группы. Между тем, в любом коммерческом предприятии всегда есть иерархия и подчинение. Но это не сообщество, которое создавалось с целью совершения преступления. Поэтому вопрос назревал давно.

Если бы в настоящий момент уже были бы приняты предлагаемые правозащитниками поправки и уточнения, которые касаются предпринимателей и предпринимательской деятельности, они связали бы руки правоохранительным органам, заметила Татьяна Пашкевич. Но в том случае, если в законе будет прямо указано, что бизнесменов нельзя обвинять в создании ОПГ, должен быть прямой запрет на вменение 210 статьи наряду со 159-й. Поскольку правовая коллизия до сих пор существует, сегодня предпринимателей и заключают под стражу. И предложенное изменение закона положительно повлияло бы на расследование дел экономической направленности для бизнеса.

Действительно, обвинение предпринимателям часто необоснованно утяжеляется предъявлением им обвинения по статье 210 УК РФ, согласился в беседе с корреспондентом «Эксперта» адвокат бюро «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко. Еще одной проблемой, по его словам, является отнесение деяний, совершенных предпринимателями, к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и соответствующая квалификация их действий.

И, конечно, уверен Максим Стрильченко, предложенная мера скажется на бизнесе, так как давно пора прекращать практику привлечения бизнесменов по ст. 210 УК РФ. Вводя уголовную ответственность за создание и участие в преступном сообществе, законодатель вкладывал в неё иной смысл и значение, уверен он. Уголовный кодекс, напомнил юрист, был принят в 1996 году, в то были время совершенно иными социальная и экономическая обстановка в стране. Можно сказать, что преступные сообщества раньше совершали насильственные преступления против жизни и здоровья. Теперь ситуация изменилась.

Законодательство целесообразно поменять

С такой постановкой вопроса согласна и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, к сожалению, распространена практика, когда предпринимателям вменяют ст. 210 статьи УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, чтобы предпринимателей, которых подозревают в экономических преступлениях, могли поместить в СИЗО и держать там до суда. Также они не смогут попасть под амнистию. Но это не оправдано жесткая мера. Тем более — в нынешних условиях, заявила юрист «Эксперту».

«Поэтому целесообразно как минимум предусмотреть возможность включения этих статей в перечень тех, на которые будет распространяться амнистия. Также целесообразно пересмотреть отношение налоговых органов к предпринимателям. В теории для них, также, как и для всех остальных, должна действовать презумпция невиновности, пока вина не будет доказана. У нас же во многих случаях происходит наоборот. Даже если ошибка на стороне налоговых органов», — обратила внимание Полина Гусятникова.

Она добавила, что к предпринимателям сначала применяют жесткие меры, а потом начинают доказывать их вину. Что, кстати, не всегда удается. К тому же механизм налогообложения, действующий в нашей стране сложно назвать простым, в нем действительно сложно разобраться без квалицированного специалиста под рукой. Это особенно критично для сектора МСБ, который не может позволить себе иметь штат бухгалтеров.

Очевидно, что России нужно увеличивать долю малого и среднего бизнеса в экономике, которая сейчас генерирует 10-15% доходов бюджета, в то время как в Европе эти показатели в среднем около 60%. Много бизнесов (а значит и налогоплательщиков) — это диверсификация, страхование рисков, которое повышает устойчивость государства и обеспечивает стабильность доходов, указал «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние»

Бесспорно, для этого нам нужно улучшать бизнес-климат, ориентируясь не на иностранных инвесторов, для которых раньше стремились создать стерильные условия, а целясь именно в наших, российских предпринимателей. Нужны гарантии, что человек, рискнув заняться бизнесом, не сядет в тюрьму и не потеряет все, полагает эксперт.

По его мнению, нужно упрощать законодательство, ограничивать ответственность для предпринимателей и, возможно, стоит выбрать радикальный подход: создать отдельный документ, регулирующий бизнес-среду в России или полностью перезагрузить все законодательство по этому направлению, не забывая о принципах законодательной гильотины, заключил Никита Донцов.

