Число операций через СБП рекордно выросло

В III квартале текущего года 22 млн россиян 112 млн раз воспользовались Системой быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок и услуг. Это больше, чем за весь предыдущий период работы системы, сообщили в Центробанке. Кроме того, 55 млн граждан РФ в июле — сентябре совершили в СБП 727 млн переводов почти на 3,7 трлн рублей.

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«Всего в июле — сентябре 22 млн граждан расплатились через СБП, что в 18 раз превышает показатель 2021 года. Общий объем операций в системе с начала года — как платежей, так и переводов — преодолел планку в 9 трлн рублей, в то время как за весь прошлый год он составил 5 трлн рублей», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Согласно статистике регулятора, в июле — сентябре один пользователь в среднем совершил более 14 операций в СБП, при этом в III квартале 2021 года этот показатель был равен 8.

Количество и сумма совершенных через СБП переводов увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 26 и 27% соответственно. Средняя сумма перевода достигла 5 тыс. рублей. Всего в III квартале 2022 года около 55 млн граждан совершили в СБП 727 млн переводов почти на 3,7 трлн рублей.

Количество и сумма совершенных в СБП покупок товаров и услуг увеличились еще больше — по сравнению с предыдущим кварталом они выросли в 1,7 раза. Всего в III квартале более 22 млн граждан РФ оплатили через СБП 112 млн покупок на 214 млрд рублей. По данным ЦБ, один покупатель в среднем оплатил через СБП пять покупок, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К системе сейчас подключено 212 банков, количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, достигло 452 тысяч (+25% к предыдущему кварталу). Причем, девять из десяти таких предприятий относятся к субъектам МСП.

Кроме того, по данным ЦБ, растет спрос на переводы через СБП от юрлиц физлицам (например, страховые выплаты, от брокеров и прочие). Количество и сумма таких выплат по сравнению со II кварталом увеличились в четыре и три раза соответственно. Всего по итогам III квартала почти 1 млн граждан получили через СБП более 1,9 млн выплат на сумму порядка 15,6 млрд рублей.

