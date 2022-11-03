Денежная база в России снизилась впервые с августа

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 28 октября составил 15 трлн 614,5 млрд рублей. За неделю показатель уменьшился на 55,5 млрд рублей. Согласно материалам, опубликованным на сайте Банка России, снижение произошло впервые с 26 августа.

Статья по теме: ЦБ назвал причины оттока средств населения из банков По данным на 21 октября объем денежной базы составлял 15 трлн 670 млрд рублей, 14 октября — 15 трлн 619,6 млрд рублей, месяцем ранее, 30 сентября — 15 трлн 265,4 млрд рублей В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

