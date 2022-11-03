Накануне нынешнего заседания ФРС на рынке ходило много слухов о том, что, хотя ставка на этот раз будет поднята на 75 б.п., но затем последуют тонкие намеки на то, что в декабре шаг снизят до 50 б.п. Некоторые и вовсе ждали, что будет объявлено о скорой паузе в процессе ужесточения. Из-за этого на прошлой неделе на фондовом рынке США прошло мощное «медвежье ралли», в результате которого для индекса Dow Jones Industrial Average этот октябрь стал лучшим в истории.
Джером Пауэлл предложил рынку «сделку с дьяволом»
ФРС подняла вчера вечером ставку на 75 б.п. – до 3,75–4%. Это ее максимум с 2008 года, но Джером Пауэлл заявил, что борьба с инфляцией далека от завершения. Фондовый рынок отреагировал обвалом
MICHAEL REYNOLDS / EPA
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