Джером Пауэлл предложил рынку «сделку с дьяволом»

Накануне нынешнего заседания ФРС на рынке ходило много слухов о том, что, хотя ставка на этот раз будет поднята на 75 б.п., но затем последуют тонкие намеки на то, что в декабре шаг снизят до 50 б.п. Некоторые и вовсе ждали, что будет объявлено о скорой паузе в процессе ужесточения. Из-за этого на прошлой неделе на фондовом рынке США прошло мощное «медвежье ралли», в результате которого для индекса Dow Jones Industrial Average этот октябрь стал лучшим в истории.

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