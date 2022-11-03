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Джером Пауэлл предложил рынку «сделку с дьяволом»

Глеб Баранов
3 ноября 2022, 00:25

ФРС подняла вчера вечером ставку на 75 б.п. – до 3,75–4%. Это ее максимум с 2008 года, но Джером Пауэлл заявил, что борьба с инфляцией далека от завершения. Фондовый рынок отреагировал обвалом

MICHAEL REYNOLDS / EPA