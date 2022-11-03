Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» заявил, что исход спецоперации на Украине предрешён

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми считает, что исход специальной военной операции, которая продолжается на Украине, уже предрешён.

В интервью «Литературной газете» бывший руководитель спецслужбы «Натив» заявил, что скоро начнётся основной этап противостояния между Западом и Россией, победу в котором одержит Москва. По его словам, на западе всё еще надеются на то, что данном конфликте победит Киев, но в этом и кроется главная ошибка.

«Нынешняя ситуация со спецоперацией указывает на то, что Украина находится на грани катастрофы с разных сторон: энергетической, экономической и социальной», – уверен Кедми.

Он при этом напомнил, что недавно разведка Великобритании предупредила киевский режим о возможном увеличении уже в самое ближайшее время численности российской армии до 500 тыс. бойцов. И вот тогда, полает ветеран израильской разведки, Запад пойдёт на мирные переговоры.

«Если это случится, Украину ждет крах, а противостояние США с Россией перейдёт к основному этапу. И даже уже само согласие на переговоры будет признанием Запада в том, что он уступает России часть украинской территории и прекращает военные действия. А это и есть поражение», – резюмировал экс-руководитель спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», назвал российское оружие, которое ещё не применялось ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, речь идёт о самоходке нового поколения – 152-миллиметровом межвидовом артиллерийском комплексе 2С35 «Коалиция-СВ».