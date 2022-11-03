Новый разворот: в экспорте сжиженного газа из США произошли серьезные изменения

В октябре ситуация с экспортом американского сжиженного газа (СПГ) претерпела ряд существенных изменений. Во-первых, отмечает Reuters, он снизился, а во-вторых, покупатели из Азии, как следует из данных Refinitiv Eikon, вновь начали брать верх над конкурентами из Европы. Причина постепенного разворота потоков американского СПГ не только резком падении цен на газ в Старом Свете в октябре, но и в аварии на газопроводе в Малайзии.

Европа «великодушно» позволила трейдерам из Азии подготовиться к предстоящей зиме. Впервые как минимум за полгода европейцы перестали ездить по свету в поисках свободного газа. Цены на газ на континенте упали в октябре на 40% благодаря тому, что подземные газовые хранилища (ПГХ) уже наполнены более чем на 90%. К тому же, холода пока явно не торопятся в Европу, там стоит аномально теплая погода.

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В Азии ситуация иная. Утечка газа на газопроводе в Малайзии заставила малайскую нефтегазовую компанию Petronas объявить о форс-мажоре и временном прекращении его поставок. В результате клиентам малайских энергетиков пришлось срочно искать замену их газу. Малайзия в прошлом году была вторым по объемам поставщиком «голубого топлива» в Страну восходящего солнца.

В общей сложности из американских портов в октябре вышли в плавание 88 танкеров с 6,27 млн тонн сжиженного газа. Это на 50 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

Большинство из них, согласно данных компаний, которые мониторят передвижения кораблей, взяли курс на Европу. Однако доля Азии заметно выросла: с 19% в сентябре до 24% в октябре. Кстати, в Южную Америку и страны Карибского бассейна в прошлом месяце отправилось на два корабля с американским СПГ меньше, чем в сентябре.

Между тем, цена газа на голландском хабе снизилась до 27 долларов за миллион британских термических единиц, четырехмесячного минимума.

«В Европе собрали достаточно газа, чтобы прожить зиму, если она не будет очень холодной»,- написала на прошлой неделе в аналитической записке аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

В бухте Кадиса стоят сейчас с десяток газовозов с СПГ в ожидании повышения цен на газ. Европейские СПГ-заводы, возвращающие сжиженному газу его привычную газообразную форму, работают сейчас на полную мощность.

После 24 февраля американские производители СПГ резко увеличили его экспорт в Европу, но «ЧП» на СПГ-терминалах и, в первую очередь, сильный пожар в июне на втором по мощности в США СПГ-терминале – Фрипорте ограничили экспорт. Мощность этого СПГ-завода в Техасе составляет 59,4 млн м³/д. Оператор планирует частично возобновить его работу в ноябре.

От закрытия СПГ-терминала во Фрипорте пострадали не только европейцы. Среди пострадавших и крупнейший покупатель СПГ в Японии JERA. Эта компания, кстати, на прошлой неделе жаловалась на убытки в размере 751 млн долларов главным образом из-за роста цен на газ. В октябре вернулся к работе после запланированной проверки и третий производитель СПГ Cove Point LNG в Мэриленде, увеличив экспорт американского газа на 19,8 млн м³/д.

По состоянию на конец прошлой недели в ПГХ были закачаны 94,5 млрд м³ газа.