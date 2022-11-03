Не время для паузы. ФРС развеяла надежды рынка

Новый диапазон процентных ставок в США теперь составляет от 3,75% до 4% — это самый самый высокий уровень с 2008 года

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы:

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“В этом году мы уже повысили процентные ставки на три и три четверти процентных пункта и ожидаем, что продолжающееся увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет уместным для достижения достаточно ограничительной позиции денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%”.

И несмотря на это - первая реакций рынка на публикацию заявления ФРС была похожа на эйфорию - индексы вышли в плюс, а доходности трежерис и доллар - вниз. У трейдеров появилась надежда на то, что регулятор вскоре возьмет паузу в цикле ужесточения. Однако праздник закончился не успев начаться - сразу после того, как Пауэлл начал пресс-конференцию.

Он сразу заявил, что говорить о пресловутой паузе преждевременно, и это не то, о чем регулятор сейчас думает. Более того, он добавил, что нужно постоянное повышение ставок, чтобы достичь победы над инфляцией, а окончательный уровень может оказаться даже выше, чем предполагалось ранее.

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы:

«В какой-то момент, как я уже говорил на последних двух пресс-конференциях, станет целесообразным замедлить темпы повышения по мере того, как мы приближаемся к уровню процентных ставок, который будет достаточно ограничительным, чтобы снизить инфляцию до нашей цели в 2%. Существует значительная неопределенность в отношении этого уровня процентных ставок. Тем не менее, нам еще предстоит кое-что сделать. И данные, поступающие после нашей последней встречи, показывают, что окончательный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее.

Стоит отметить, индекс S&P 500 упал на 2,5%, что стало худшим результатом для дня заседания Федерального резерва с января 2021 года.

Кроме того, впервые с 2008 года S&P 500 упал более чем на 1% в течение двух дней подряд, когда идет заседание

Традиционно в речи главы регуляторы были слова о том, что политика во многом будет зависеть от поступающих данных - как по темпам роста потребительских цен, так и по рынку труда. Свежие цифры по занятости, как раз будут опубликованы в пятницу и привлекут особое внимание участников рынка.

Очевидно, глава ФРС не хочет давать рынку мягких сигналов, так как одни лишь ожидания могут привести к улучшению условий на финансовом рынке и проделанная работа потеряет смысл. Нечто подобное уже можно было наблюдать этим летом, когда рынок сам своими же ожиданиями значительно смягчил финансовые условия, что как раз и дало Федрезерву пищу для размышлений. Впоследствии Джером Пауэлл в своих выступлениях не раз отмечал, что рынок неправильно интерпретировал заявления регулятора.

Теперь председатель старается таких ошибок не допускать - об этом свидетельствует еще одно важное замечание, сделанное в ходе вчерашней пресс-конференции - Пауэлл заявил, что ФРС боится “недоужесточить”, а не “переужесточить”, отметив, что в случае избыточного охлаждения экономики всегда можно ее простимулировать.

Добавим, сегодня свое решение по ставкам объявит другой центробанк - Банк Англии. Возможно, его риторика будет более мягкой, чем у американского коллеги.