Американский фондовый рынок вчера пережил худший «день ФРС» с января 2021 года. По ходу выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, последовавшего за подъемом ставки на 75 б.п., акции, встретившие было это решение ростом, рухнули.
ФРС против технологических акций
Индекс NYSE FANG+, включающий акции крупнейших технологических компаний мира, вчера рухнул до минимума с 1 июля 2020 года. Рынок начал осознавать, что повышение ставки ФРС зайдет слишком далеко.
Seth Wenig/AP/TASS
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