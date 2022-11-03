ФРС против технологических акций

Американский фондовый рынок вчера пережил худший «день ФРС» с января 2021 года. По ходу выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, последовавшего за подъемом ставки на 75 б.п., акции, встретившие было это решение ростом, рухнули.

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