Северная Америка Фондовый рынок США

ФРС против технологических акций

Глеб Баранов
3 ноября 2022, 09:58

Индекс NYSE FANG+, включающий акции крупнейших технологических компаний мира, вчера рухнул до минимума с 1 июля 2020 года. Рынок начал осознавать, что повышение ставки ФРС зайдет слишком далеко.

Seth Wenig/AP/TASS