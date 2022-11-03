Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев договорились о реализации предпринимателем инвестиционных проектов в республике

Российский предприниматель, основатель промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаил Гуцериев намерен значительно увеличить объем инвестиций в социальную и промышленную инфраструктуру Ингушетии. Обсуждению перспектив сотрудничества и была посвящена рабочая встреча бизнесмена и главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Глава Ингушетии подчеркнул, что несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию власти региона не отказываются от решения таких важных задач, как развитие социальной сферы, возведение новых и ремонт существующих школ, детских садов, медучреждений, спортивных комплексов, объектов культуры.

При этом он особо отметил, что регион имеет большую кредитную задолженность, в связи с чем сильно ограничен в расходах и находится под бюджетными мерами принуждения. Впрочем, Махмуд-Али Калиматов признал, что определенное содействие оказывают нацпроекты, средства в рамках которых формируют почти третью часть регионального бюджета – 12 млрд рублей.

Руководитель Ингушетии в разговоре с Михаилом Гуцериев обратил внимание бизнесмена на то, что в республике разработана юридическая база, благодаря которой инвестор может сразу приступить к реализации проекта, избежав каких-либо бюрократических барьеров. Более того, не стоит забывать и о налоговых и иных преференциях.

«Мы рады всем, кто готов вкладывать средства в развитие республики, развивать здесь свой бизнес. Вы известны своей щедрой благотворительностью, и мы безмерно рады, что в это сложное – и в политическом, и в экономическом контексте – время Вы изъявили желание помочь республике и построить здесь объекты социальной инфраструктуры, в которых Ингушетия остро нуждается. Главная цель моей деятельности на посту Главы региона – повысить качество жизни жителей Ингушетии и улучшить их благосостояние. Приятно видеть, что в этом наши с Вами задачи совпадают», – сказал Махмуд-Али Калиматов.

Михаил Гуцериев, в свою очередь, особо отметил очевидные положительные изменения в экономической и социальной сферах, подчеркнув, что это произошло во многом благодаря грамотным действиям руководства республики.

Бизнесмен напомнил, что созданная им группа «САФМАР» вкладывает много средств в развитие российских регионов, в том числе в восстановление культурных объектов на территории Ингушетии.

«Мы планируем значительно увеличить объем инвестиций в социальную и промышленную инфраструктуру республики, чтобы помочь руководству Ингушетии с ключевыми задачами по развитию региона», – добавил Михаил Гуцериев.

Он подчеркнул, что его компании уже в этом году готовы приступить к финансированию ряда проектов на территории Ингушетии.