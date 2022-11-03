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К сталеварам вернулся крупный покупатель

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
3 ноября 2022, 20:44

Российские трейдеры выкупили значительную часть утренней просадки, несмотря на ухудшение ситуации на западных биржах. В лидеры роста опять выбились бумаги черных металлургов.

Коллаж: Тамара Ларина