С октябрьских минимумов акции черных металлургов выросли примерно на 50%. Аналитики не могут объяснить, чем был вызван такой мощный подъем, и предполагают, что бумаги сектора скупает крупный стратегический инвестор. Возможно, у него есть информация, что сталевары получат (или уже получили) крупный госзаказ, который сильно поправит их финансовое положение. Впрочем, состояние их финансов покрыто тайной, поскольку «большая тройка» сталеваров не публикует балансовые показатели деятельности.
К сталеварам вернулся крупный покупатель
Российские трейдеры выкупили значительную часть утренней просадки, несмотря на ухудшение ситуации на западных биржах. В лидеры роста опять выбились бумаги черных металлургов.
Коллаж: Тамара Ларина
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