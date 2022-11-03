Как выбрать эмуляторы Android на ПК

Их можно запускать и на персональном компьютере, предварительно установив на него специальную утилиту – эмулятор ОС Андроид, скачать который возможно на download-na-komputer.ru. Данная возможность используется как геймерами, так и разработчиками мобильных игр. Первые получают возможность играть в мобильные игры на большом экране с помощью мыши и клавиатуры, вторые – возможность отслеживать в онлайн-режиме процесс разработки игр без риска причинить вред смартфону. Исходя из своего предназначения, все существующие эмуляторы ОС Android делятся на две типа: для геймеров и для профессионалов.

Эмуляторы ОС Android для геймеров

После установки эмулятора ОС Андроид на свой ПК геймер может скачать любую игру из Google play и тут же ее запустить. Наибольшей популярностью среди геймеров пользуются следующие эмуляторы ОС Android:

MEMU. Это китайская мультиязычная бесплатная утилита для платформы Windows. Она быстро работает, симулирует GPS, позволяет запускать сразу несколько учетных записей, однако может не работать на ПК, где установлено антивирусное приложение Avast.

Nox App Player. Эта мультиязычная бесплатная утилита для платформы Windows рассчитана на требовательных геймеров и обеспечивает максимальный FPS для большинства игр на Android. Она пользуется высокой популярностью у геймеров благодаря небольшому по сравнению с остальными эмуляторами ОС Андроид количеству багов, зависаний и вылетов в процессе игры. При этом данный эмулятор требует много ресурсов.

Tencent Gaming Buddy. Высокую производительность этой бесплатной китайской мультиязычной утилиты по достоинству оценят обладатели старых и слабых компьютеров. Но надо учитывать, что она поддерживает ограниченное число игр и приложений.

Эмуляторы ОС Android для профессионалов

Разработчики и тестировщики ПО пользуются эмуляторами ОС Android, чтобы быстро и легко выполнять в этой среде задачи, которые создают слишком большую нагрузку на мобильные устройства. Наибольшее распространение среди них получили следующие эмуляторы ОС Android: