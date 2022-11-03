Как выбрать эмуляторы Android на ПК

Их можно запускать и на персональном компьютере, предварительно установив на него специальную утилиту – эмулятор ОС Андроид, скачать который возможно на download-na-komputer.ru. Данная возможность используется как геймерами, так и разработчиками мобильных игр. Первые получают возможность играть в мобильные игры на большом экране с помощью мыши и клавиатуры, вторые – возможность отслеживать в онлайн-режиме процесс разработки игр без риска причинить вред смартфону. Исходя из своего предназначения, все существующие эмуляторы ОС Android делятся на две типа: для геймеров и для профессионалов.
Эмуляторы ОС Android для геймеров
После установки эмулятора ОС Андроид на свой ПК геймер может скачать любую игру из Google play и тут же ее запустить. Наибольшей популярностью среди геймеров пользуются следующие эмуляторы ОС Android:
- MEMU. Это китайская мультиязычная бесплатная утилита для платформы Windows. Она быстро работает, симулирует GPS, позволяет запускать сразу несколько учетных записей, однако может не работать на ПК, где установлено антивирусное приложение Avast.
- Nox App Player. Эта мультиязычная бесплатная утилита для платформы Windows рассчитана на требовательных геймеров и обеспечивает максимальный FPS для большинства игр на Android. Она пользуется высокой популярностью у геймеров благодаря небольшому по сравнению с остальными эмуляторами ОС Андроид количеству багов, зависаний и вылетов в процессе игры. При этом данный эмулятор требует много ресурсов.
- Tencent Gaming Buddy. Высокую производительность этой бесплатной китайской мультиязычной утилиты по достоинству оценят обладатели старых и слабых компьютеров. Но надо учитывать, что она поддерживает ограниченное число игр и приложений.
Эмуляторы ОС Android для профессионалов
Разработчики и тестировщики ПО пользуются эмуляторами ОС Android, чтобы быстро и легко выполнять в этой среде задачи, которые создают слишком большую нагрузку на мобильные устройства. Наибольшее распространение среди них получили следующие эмуляторы ОС Android:
- Genymotion. Этот платный лицензионный эмулятор ОС Андроид совместим с платформами Linux, Windows и Mac. У пользователя есть возможность немедленно увидеть в окне приложения результат сделанных изменений. При первичной настройке эмулятора Genymotion нужно самостоятельно выполнить его интеграцию в Android Studio.
- BlueStacks App Player. Этот бесплатный эмулятор подходит как для профессионалов, так и для геймеров, которым очень важно быстродействие. У пользователя Bluestacks есть возможность запустить сразу множество приложений в разных окнах либо запустить несколько раз одно и то же приложение. Однако данный эмулятор сильно нагружает оперативную память и может конфликтовать с другими приложениями.
- Android Virtual Device Manager. Данное бесплатное англоязычное приложение является скорее не обычным эмулятором, а средой разработки, позволяющей обновлять, настраивать и проверять компоненты программ на платформах Windows и Mac. Оно не позволяет играть в мобильные игры и не подходит для новичков.