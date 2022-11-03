«Кенгуру» прыгает вниз

Австралийский доллар остается около 0,642 доллара США, колеблясь вблизи недельного минимума, поскольку Резервный банк Австралии (РБА) повысил ставку более скромно, чем ожидали рынки, — на 25 базисных пунктов, вопреки прогнозам некоторых аналитиков о более значительном движении вверх. К тому же ожидаемое решение ФРС о повышении ставки в США также оказало давление на «кенгуру», и он 3 ноября продолжил снижение к доллару, хотя и более медленными темпами, чем в прошлые дни.

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С мая нынешнего года РБА повысил ставку в общей сложности на 275 базисных пунктов, до 2,85%, и сигнализировал о дальнейшем ужесточении монетарной политики, поскольку ищет компромисс между снижением инфляции и желанием сохранить экономический рост в стране.

Годовые потребительские цены в Австралии выросли в третьем квартале на 7,3% по сравнению с 6,1% во втором, продемонстрировав самые быстрые темпы повышения с 1990 года. Центральный банк также пересмотрел свои прогнозы инфляции на четвертый квартал в сторону повышения: теперь предполагается, что она достигнет 8%, а не 7,75%, и замедлится до 4,75% только к концу следующего года.

Все ниже, и ниже, и ниже

Австралийский доллар (AUD) является пятой по популярности валютой для торговли, напоминает Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS. Основными драйверами курса AUD будут состояние экономики Австралии и кредитно-денежная политика ее Резервного банка. Экономика страны занимает 14-е место в мире по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП).

Австралийский доллар часто торгуется как товарная валюта — наряду с канадским (CAD), новозеландским (NZD) и сингапурским долларами (SGD), поскольку природные ресурсы составляют важную часть экономики Австралии, указывает эксперт. Страна является важным экспортером сырья, включая железную руду, уголь, продукты нефти и газа и промышленные металлы. Добыча полезных ископаемых составляет 11,5% экономики, а природные ресурсы — 68,7% экспорта. Рост экспорта, как правило, связан с повышением курса валюты.

Австралийский доллар также часто торгуется как инструмент для того, чтобы занять позицию в китайской экономике, поскольку экспорт в Китай составляет 36,5% от общего объема экспорта.

А вот импорт требует получения иностранной валюты для оплаты зарубежных продавцов. AUD/USD (австралийский доллар к доллару США) — одна из наиболее торгуемых валютных пар в мире. Вчера, 2 ноября, он торговался на уровнях около 0,64 доллара. Это было продолжение снижения, поскольку 1 ноября Резервный банк Австралии объявил о скромном повышении ставки на 25 базисных пунктов — вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, что повышение будет более значительным.

Таким образом, продолжающийся рост инфляции, РБА с его незначительными повышениями ключевой ставки и слабые перспективы роста экономики Китая значительно ослабляют австралийский доллар. Поэтому, ожидает Сагалаев, до конца года пара AUD/USD продолжит снижение и будет торговаться на уровне примерно 0,62 цента. В 2023 году давление на курс австралийского доллара окажут цены на базовые металлы (железную руду и медь). И если в мировой экономике — и, в частности, в китайской — начнутся замедление и рецессия, то спрос на ресурсы упадет, и «кенгуру» может продолжить прыгать по нисходящей вплоть до 0,58 центов.

«Кенгуру» по-прежнему уязвим

Австралийский доллар идёт в русле общей тенденции валютного рынка, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. А тот, в свою очередь, в основном следует за доминирующим игроком — американским долларом. Вернее, против него, поскольку зависимость курсов — обратная. Если «американец» растёт, то остальные снижаются — и наоборот. А доллар укрепляется — прежде всего, из-за жёсткости ФРС США, для борьбы с инфляцией поднимающей ставку в прямом и переносном смысле. Вот и на заседании 2 ноября она повысилась сразу с 3,25% до 4%. Это было ожидаемо, но сопровождающая риторика интересна.

ФРС отметила, что основное воздействие ставки уже позади, и в дальнейшем её будут поднимать медленнее. Это, считает аналитик, — плюс для альтернативных валют. Но из-за уменьшения темпов такого повышения сам размер ставки в конечном счёте будет выше, чем предполагалось ранее. Просто цикл займет больше времени — то есть, драйвер укрепления доллара США становится долгосрочным. А это уже минус, фактор ослабления других валют. И минус для рынка оказался сильнее, чем плюс. На этом фоне в среду пара AUD/USD в своих метаниях на сильных новостях падала с 0,650 к 0,635, а четверг продолжил движение к 0,631.

В общем, «кенгуру», как называют трейдеры австралийскую валюту, уязвим по-прежнему, говорит Гойхман. И в дальнейшем может уйти ниже минимума текущего года 0,617. Ведь ставка 2,85% не только намного ниже, чем у ФРС, но и не предполагает столь существенного, как в Штатах, повышения. Инфляция в США — 8,2%, а в Австралии заметно ниже — 7,3%. Поэтому доходность активов в американской валюте выше, чем в австралийской, что и способствует перераспределению средств в их пользу. Наконец, доллар традиционно рассматривается как «убежище», защитный актив в случае мировой рецессии. Тогда как австралиец, наоборот, воспринимается как рисковый актив — из-за сырьевой направленности экспорта страны.

Таким образом, ожидает Марк Гойхман, движение AUD/USD сейчас тактически направлено к сильному уровню поддержки 0,62. Это первоочередная цель нисходящего тренда. Она остаётся актуальной даже в случае некоторой возможной коррекции вверх, к техническим уровням в районе 0,64.