Крупное австрийское бизнес-сообщество требует отмены антироссийских санкций

Крупное бизнес-сообщество в Австрии, которое объединяет 8 896 компаний, потребовало немедленной отмены антироссийских санкций, прекращения поставок оружия Украине, запуска линии газопровода «Северный поток» и поддержки инициатив Москвы по старту мирных переговоров с Киевом.

В письме Кабинету министров и экономической палате страны, выдержки из которого публикует РИА Новости, отмечается, что данный призыв направлен на «предотвращение угрозы разрушения экономики и процветания» Австрии.

В частности, подчеркивается, что Австрия «должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство, вести себя соответствующим образом и предлагать себя в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров». Кроме того, в письме указано, что «предложение России о мирных переговорах должно быть безотлагательно принято».

Также среди требований – свобода выбора для граждан относительно решения о вакцинации и тестировании на коронавирус, немедленное завершение всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19, активное задействование всех европейских энергоресурсов, замораживание долгов и создание нового ведомства налоговой полиции.