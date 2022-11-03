МИД РФ: Британия передавала Украине подводные беспилотники для совершения теракта в Севастополе

Великобритания передала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота в Севастополе.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, на Смоленскую площадь была вызвана британский посол Дебора Броннерт, которой заявили решительный протест по поводу активного участия Лондона в подготовке Сил специальных операций Украины.

Так, в сентябре 2020 года Лондон и Киев договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов.

В конце 2020 года Великобритания и Украина приступили к реализации программы противодействия угрозам на Чёрном море «Инициатива по морской подготовке ВМСУ2, включающей курсы подготовки боевых пловцов.

Также в ведомстве отметили, что подводных диверсантов для действий в Азовском и Чёрном морях, в частности, готовят на базе отдельного центра спецопераций «Юг» им. атамана А. Головатого в Очакове. В Одессе на базе школы военных водолазов британские инспекторы обучают специалистов по курсу «водолаз специального назначения» с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.

Напомним, утром 29 октября киевский режим провёл террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

Всего в атаке были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотных аппаратов. При этом атаке подверглись корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Позже, как ранее писал «Эксперт», специалисты Минобороны РФ подняли на поверхность беспилотники, участвовавшие в террористической атаке. Благодаря проведённой экспертизе удалось выяснить, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе Одессы, а один из них мог стартовать с гражданского судна, участвовавшего в вывозе сельхозпродукции Украины.