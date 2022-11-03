Минфин спрогнозировал объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам октября оказался на 7,5 млрд рублей меньше прогнозного показателя (305,6 млрд рублей). В ноябре федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить 282,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

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«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +275,2 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе Минфина.

В ноябре, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +282,8 млрд рублей.

В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.

