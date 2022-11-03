Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых успехах, которых добились ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Как рассказал на брифинге 3 ноября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в районах Миролюбовка (Херсонская область) и Звановка (ДНР) поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены 5 атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населённых пунктов Ищенка, Суханово, Мыловое и Брускинское (Херсонская область). В результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции. Его общие потери здесь составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 6 боевых бронированных машин и 7 автомобилей различного назначения.

На Южно-донецком направлении ВСУ предпринял попытку контратаковать в направлении населённых пунктов Ровнопль и Никольское (ДНР), чтобы остановить наступление российских войск. Подразделения противника огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны в районах населённых пунктов Новоселка и Водяное (ДНР). Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля.

На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наёмников предпринимали попытки атаковать позиции РС РФ в направлении населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Все атаки противника были отражены. Уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые машины и 2 бронеавтомобиля «Хамви».

На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка (ЛНР). Российские войска отбросили противника на исходные позиции.

В районе населённого пункта Дзержинск (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районе населенного пункта Висунск (Николаевская область) уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, а в районе населённого пункта Новая Каменка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов для украинских войск.

ВС РФ нанесли поражение украинским резервам в районах населённых пунктов Терны и Кировск на контролируемых Киевом территориях (ДНР). Здесь потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, 4 танка, 9 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.

Российские системы ПВО за сутки сбили 8 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка (Херсонская область), Епифановка (ЛНР), Новая Тарасовка (Харьковская область), Александровка, Никольское и Павловка (ДНР). Кроме того, ПВО РФ сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в Херсонской области и ДНР.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 2 ноября Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе спецоперации. В частности, Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ был поражён пункт управления 15-го полка национально гвардии Украины в районе населённого пункта Кировск (ДНР).

