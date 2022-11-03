Минсельхоз сообщил о рекордном урожае рапса в России

В России собран рекордный — 4,6 млн тонн в бункерном весе — урожай рапса.

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Показатель на 55,5% превышает данные за аналогичную дату 2021 года. Урожайность увеличилась на 14,4%, составив 20,9 ц/га, уточняется в сообщении ведомства.

В текущем году урожай рапса ожидается на уровне более 4 млн тонн в весе после доработки, что полностью обеспечит внутренние потребности РФ, подчеркивают в Минсельхозе.

Сообщается, что посевные площади под рапсом за последние 10 лет выросли в 1,8 раза, с 1,3 млн га до 2,3 млн га. Интерес к этой масличной культуре связан, в частности, с высоким экспортным потенциалом: так, с начала года поставки рапса за рубеж увеличились на 80%, достигнув 383 тыс. тонн.

В 2022 году на стимулирование производства рапса и сои — предусмотрено 4,8 млрд руб., отмечают в министерстве. «Поддержка позволит аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону. Средства, выделенные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", планируется распределить между 43 регионами», — подчеркивают в Минсельхозе.

Из семян рапса изготавливают масло, которое используется в кулинарии, косметологии и медицине, а также в металлургии. Кроме того, из него делают биотопливо, а жмых используют как корм для скота.