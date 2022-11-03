Россия выбилась в главные поставщики нефти для Индии

Москве наконец удалось в октябре обойти «тяжеловесов» ОПЕК: Ирак и Саудовскую Аравию и стать основным поставщиком нефти в Индию, пишет Bloomberg со ссылкой на индийское экономическое издание Economic Times и аналитическую компанию Vortexa, специализирующуюся на энергетике. В октябре ежедневные поставки российской нефти в Индию составили в среднем 946 тыс. баррелей.
История с российской нефтью в Индии, третьим по объемам импортером нефти в мире, удивительна. Россия стала главным поставщиком нефти для Нью-Дели, но еще в начале года, до 24 февраля, она даже не входила в десятку основных поставщиков. Индия начала с астрономической скоростью наращивать закупки «черного золота» из России после того, как от него начали один за другим отказываться западные покупатели. В первую очередь, европейские.
Сейчас индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают в основном на российской нефти. Они даже не испугались возможных вторичных американских санкций. Смелости индийским нефтепереработчикам добавили солидные скидки, по которым им достается нефть из России. НПЗ зарабатывают такие большие деньги на дальнейшей перепродаже нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, гордо отказавшимся от нее европейским странам, что они готовы даже рискнуть вызвать гнев Вашингтона.
Поставки российской нефти в октябре выросли на 8% по сравнению с сентябрем. Если тенденция сохранится, то уже в ноябре они превысят миллион баррелей в день. Кстати, в октябре вырос и суммарный импорт нефти Индией, правда, не так сильно, как российской, - на 5%, по данным Vortexa.
Россия в прошлом месяце обошла Ирак и Саудовскую Аравию, которые еще в сентябре стояли выше в списке поставщиков. Объем российской нефти в нефтяном балансе Индии в прошлом месяце составил 22%; иракской – 20,5% и аравийской – 16%.
В ноябре тенденция роста может продолжиться, а вот в декабре может произойти все, что угодно. В самом начале последнего месяца года, 5 декабря, вступают в силу сразу два важных закона, касающихся нефти из России: европейского эмбарго и «потолка» цен. Как отреагируют покупатели на нововведения, предсказать трудно.
Сейчас на рынке полная неопределенность относительно последствий законов. Поэтому в преддверии их ввода в силу все закупаются российской нефтью впрок. Что касается ближайшего будущего, то здесь царит полная неопределенность. Bloomberg сообщает, например, что два крупнейших индийских импортера российской нефти: государственные компании Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) якобы прекратили заказывать нефть из России, начиная с 5 декабря, в надежде получить разъяснения.
Еще одна угроза российской нефти в Индии заключается в желании Нью-Дели диверсифицировать поставки для того, чтобы легче перенести серьезное сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн бар./д., которое неизбежно приведет к подъему цен. О диверсификации поставок заявил в октябре министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.