Россия выбилась в главные поставщики нефти для Индии

Москве наконец удалось в октябре обойти «тяжеловесов» ОПЕК: Ирак и Саудовскую Аравию и стать основным поставщиком нефти в Индию, пишет Bloomberg со ссылкой на индийское экономическое издание Economic Times и аналитическую компанию Vortexa, специализирующуюся на энергетике. В октябре ежедневные поставки российской нефти в Индию составили в среднем 946 тыс. баррелей.

История с российской нефтью в Индии, третьим по объемам импортером нефти в мире, удивительна. Россия стала главным поставщиком нефти для Нью-Дели, но еще в начале года, до 24 февраля, она даже не входила в десятку основных поставщиков. Индия начала с астрономической скоростью наращивать закупки «черного золота» из России после того, как от него начали один за другим отказываться западные покупатели. В первую очередь, европейские.