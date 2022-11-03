Энергогиганты США отказались добывать больше нефти

Джо Байден призывает американские нефтяные компании добывать больше нефти, но у его призывов и просьб есть два мощных противника, пишет Financial Times (FT). Уолл-стрит хочет, чтобы нефтяники выплачивали акционерам высокие дивиденды, а не вкладывали миллиарды в рост добычи. К тому же, Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что пик спроса на «черное золото» придется на середину следующего десятилетия. Следовательно, сейчас рано вкладывать миллиарды в расширение производства.

Сопротивление призывам президента Байдена наглядно проявилось на прошлой неделе, когда ExxonMobil и Chevron сообщили, что они побили личные рекорды по чистой прибыли за два последних квартала. Чистая прибыль Exxon в третьем квартале, например, составила 19,7 млрд долларов.

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Нефтяные гиганты также сообщили, что выделят миллиарды долларов на выплату дивидендов акционерам и на выкуп акций компаний на рынках. Что же касается расширения производства, т.е. увеличения добычи нефти, то об этом в заявлениях ExxonMobil и Chevron не было сказано ни слова.

В Goldman Sachs подчеркнули, что примеру гигантов следуют и мелкие нефтяные компании, особенно, в сланцевом секторе, и что результатом такой политики будет длительный период времени, когда цена барреля нефти будет превышать 100 долларов.

Президент Байден обвинил нефтяников 31 октября в том, что они наживаются на войне, и пригрозил новыми налогами, если они не увеличат добычу.

«Думаю, на них лежит ответственность и они должны действовать в интересах своих потребителей, общества и страны и инвестировать в Америку, добывая и перерабатывая больше нефти»,- цитирует Джо Байдена FT.

Однако руководство американских нефтяных гигантов думает иначе. Их инвестиции в производство, т.е. в рост добычи, сейчас приблизительно на 30% меньше того, что планировалось перед пандемией. Exxon в 2019 году, например, собирался тратить ежегодно на расширение производства от 30 до 35 млрд долларов. Сейчас же в его планах по инвестициям значатся скромные 23 млрд долларов. Chevron планировал вкладывать в добычу нефти от 19 до 22 млрд долларов перед пандемией, а сейчас – от 15 до 17 млрд.

Обе компании должны обнародовать в декабре новые планы по капитальным расходам, но из их нынешних заявлений можно сделать вывод, что рост инвестиций в производство они не планируют. Скромного роста добычи нефти и газа: Chevron на 3%, а Exxon почти на 2% планируется достигнуть в основном благодаря инвестициям прошлых лет.

«Нефтяные компании могут, но не хотят добывать больше (нефти), потому что акционеры требуют от них инвестировать (в производство) меньше, а отправлять на выплату дивидендов и выкуп акций больше,- объясняет ситуацию в американской «нефтянке» аналитик компании Raymond James Павел Молчанов.- В большинстве случаев их акции сейчас стоят рекордно дорого».

В 2022 году акции Exxon подорожали на 79% несмотря на то, что индекс S&P 500 упал на 21%. Акции Chevron подросли за 10 месяцев на 52%.

«Наши инвесторы четко дают нам понять, что они не хотят, чтобы мы увеличивали инвестиции в производство»,- объясняет глава Chevron Майк Вирт.

Его коллега из Exxon Даррен Вудс тоже защищает решение тратить миллиарды на выплату дивидендов несмотря на высокие цены на автозаправках. Он уверяет, что выплата высоких дивидендов и есть выполнение призывов, которые слышатся со всех сторон, поделиться прибылью с народом.

За несколько недель до начала отчетного периода в «нефтянке» МЭА впервые заявило, что видит признаки приближения пика спроса на нефть. Аналитики Агентства считают, что спрос будет расти каждый год менее чем на 1% и достигнет пика в 2035 году. При этом достаточно высокий спрос, но без роста, на плато, сохранится до 2050 г.

Вирт и его коллеги объясняют, что позиция акционеров во многом объясняется заявлениями американских и европейских руководителей, которые много говорят последние годы об отказе от ископаемых видов топлива и переходе на возобновляемые источники энергии.

По данным МЭА, нефтегазовой отрасли несмотря ни на что необходимо вкладывать в течение текущего десятилетия приблизительно по 470 млрд долларов в год, чтобы удовлетворять спрос. Это, между прочим, почти на 50% больше, чем в предыдущие годы.