Оборот Wildberries превысил триллион рублей

За девять месяцев текущего года оборот крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries увеличился на 95% год к году, составив 1,1 трлн руб.

Общее число заказов достигло 954,7 млн, что на 83% больше, чем в тот же период 2021 года. В третьем квартале 2022 г. оборот маркетплейса вырос на 95% до рекордных 420,2 млрд руб.

«Впервые оборот Wildberries преодолел планку 1 трлн рублей — мы поздравляем с этим историческим событием наших продавцов», — говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что самые высокие объемы продаж за 9 мес. 2022 г. отмечены в категориях одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., +70% год к году); товары для дома и дачи (159 млрд руб., +136%); детские товары (117,4 млрд руб., +59%); бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., +93%), а также косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., +94%).

«Оборот Wildberries в категории бытовой техники и электроники впервые превысил показатель сегмента косметики и парфюмерии, что связано с расширением ассортимента и ростом покупательской активности на онлайн-площадке», — поясняют в пресс-службе ретейлера.

Наиболее динамично продажи росли в категориях умный дом и безопасность (+259% год к году), строительные материалы (+187%), фото- и видеотехника (+181%).

Сообщается, что в развитие инфраструктуры в регионах — строительство новых логистических центров, открытие пунктов выдачи заказов — с января по сентябрь компания инвестировала 20,8 млрд руб., причем до конца 2022 года на эти цели Wildberries планирует направить еще около 9,4 млрд руб.

«Создано более 25 000 новых рабочих мест в Ленинградской и Тульской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Московском регионе и других регионах страны», — подчеркивается в пресс-релизе.

В третьем квартале года ретейлер ввел в эксплуатацию 200 тыс. кв. м новых складских площадей, указывается в сообщении Wildberries.

Также отмечается, что покупателям были предоставлены дополнительные скидки на общую сумму 140,3 млрд руб., что позволило сдержать рост цен в онлайн-сегменте и оказать поддержку предпринимателям.