ОДК «салютует» МС-21

Производственный комплекс «Салют» входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в 2023 году запустит в серию производство узлов двигателей ПД-14, которые будут устанавливаться на новые отечественные среднемагистральных самолеты МС-21-310. За предприятием закреплено изготовление центрального привода, валопровода и коробки приводов агрегатов.

На сегодняшний день на ПК «Салют» проводится освоение современного оборудования, а также технологий, необходимых для начала серийного производства указанных трансмиссионных узлов. Соответствующее заявление на конференции «Двигатель ПД-14 для гражданской авиации», прошедшей на площадке Международного форума двигателестроения – 2022, заявил главный инженер предприятия Юрий Нуртдинов.

«Для изготовления комплектующих двигателя ПД-14 используются самые современные технологии: тонкостенное литье, аддитивные и роботизированные технологии. Так, например, благодаря их применению толщину стенок корпуса удалось уменьшить на 25%, снизить металлоемкость штамповок до 30%, а трудоемкость изготовления узла — на 25–35%, при этом улучшить эксплуатационные характеристики изделий», — приводит его слова пресс-служба ГК «Ростех».

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При этом требования к качеству обработки делают невозможным применение оборудования прежнего поколения. Поэтому для получения высокого качества продукции на «Салюте» современные пятикоординатные обрабатывающие центры и прецизионное оборудование с числовым программным управлением. Для компактного размещения этих производственных линий в будущем на предприятии ведется строительство отдельного корпуса. Создание на его базе центра компетенции планируется завершить до 2025 года. А к 2030 году предприятие должно выйти на уровень массового производства.

Ожидается, что его мощность позволит изготавливать до 1000 моторокомплектов в год для более чем 30 изделий ОДК. Центр компетенции рассчитан на штат порядка тысячи специалистов. Для создания центра «Салют» оснащается современным высокотехнологичным оборудованием, значительная часть которого, впрочем, задействовано в выполнении производственной программы уже сейчас.

«В ОДК была принята программа “Трансформация индустриальной модели” или “ТрИМ”, которая предполагала создание центров компетенций. Эти центры должны обеспечивать потребности корпорации в целом по тем или иным видам комплектующих, технологических процессов и так далее. Были созданы центры компетенций по литью, по металлообработке, а “Салюту”, например, досталась производство трансмиссий», — рассказал «Эксперту» исполнительный директор и руководитель аналитической службы отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Он акцентировал внимание на том, что при формировании программы «ТрИМ» была проведена масштабная работа по определению текущего уровня возможностей каждого входящего в корпорацию предприятия в каждой конкретной сфере прикладных задач.

«Было определено, что именно “Салют” обладает в периметре ОДК, пожалуй, наилучшей базой, возможностями и компетенциями, как с точки зрения технического оснащения, так и с точки зрения подготовленных кадров, для выпуска соответствующей продукции. У “Салюта” исторически было большое количества современного и прогрессивного оборудования, позволяющего нарезать шестерёнки, и при этом предприятие обладало потенциалом для развития в масштабе, позволяющем выполнять заказы в интересах других предприятий и программ ОДК. В итоге “Салют” расширяет свои возможности и встраивается в производственную кооперацию, как по двигателю ПД-14, так и по некоторым другим двигателям тоже», — резюмировал эксперт.

ПД-14 стал драйвером развития для отрасли

Напомним, что ПД-14 — российский турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель, работающий без смешения потоков наружного и внутреннего контуров и оснащенный с реверсом, а также эффективной системой шумоглушения, включая шевроны. Сертифицировано было изделие в 2018 году, а его производство стартовало в марте 2020 года на мощностях АО «ОДК-Пермские моторы». В рамках кооперации в этом процессе участвуют многие заводы корпорации. Выпуск трансмиссионных узлов, безусловно, является чрезвычайно важным звеном всей цепочки.

Изготовление узла трансмиссии для ПД-14 на заводе "Салют"

Кстати, после получения базового сертификата типа ПД-14 проведены работы, связанные с увеличением его ресурсов. Это предоставит возможности более эффективной коммерческой эксплуатации воздушных судов, оснащенных данной силовой установкой, которая заменит моторы Pratt&Whitney, устанавливавшиеся на первые МС-21.

«Создание ПД-14 — это прорыв российского двигателестроения. Впервые за долгие годы появился новый, полностью российский двигатель. В этот проект вовлечены десятки предприятий смежных отраслей, металлургические и моторостроительные заводы, производители электроники, Российская академия наук, НИИ, вузы. Создание ПД-14 стимулировало на этих предприятиях появление поколения специалистов, получивших не просто интересную работу, а опыт создания современных конкурентоспособных продуктов», — считает заместитель генерального директора ОДК Александр Иноземцев. Можно добавить, что уже разработана и представлена структура послепродажного обслуживания авиадвигателя, организации его техобслуживания и обучения специалистов авиакомпаний.

В настоящее время полным ходом идут испытания второго летного образца МС-21 с ПД-14. Первые поставки самолета в авиакомпании запланированы на 2023-2024 годы. В 2023-2030 годах «Аэрофлот», согласно подписанному Объединенной авиастроительной корпорацией соглашению, должен получить на условиях лизинга 210 бортов. Для реализации амбициозных планов «Ростеха» и ОАК по массовому производству полностью импортозамещенных воздушных судов данного типа в количестве 72 единиц в год к 2029 году, необходимо, чтобы работа всех производств, включая, естественно, и двигателестроительные, была уже в краткосрочной перспективе отлажена на 100%.