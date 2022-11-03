Пассажиропоток аэропорта Минвод за 10 месяцев увеличился более чем на четверть

Международный аэропорт Минеральных Вод (входит в холдинг «Новапорт») нарастил пассажиропоток за 10 месяцев более чем на 26%.

«Общий пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод в январе-октябре этого года увеличился на 26,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлым годом», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы воздушной гавани.

Уточняется, что высокий рост пассажиропотока зафиксирован на международных рейсах (60,5%), на внутренних маршрутах показатель составил 20,8%. Наиболее востребованными зарубежными направлениями стали рейсы в Стамбул и Ереван, а также в Ташкент, Ургенч, Бодрум, Алматы, Баку и Актау.

За девять месяцев 2022 года аэропорт Минвод обслужил более 3,1 млн пассажиров, что на 28,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Международный аэропорт «Минеральные Воды» является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

С момента введения ограничений для 11 аэропортов южной и центральной России в конце февраля Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовывать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя, в частности, этот хаб.