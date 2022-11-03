Патрушев заявил о наличии данных о причастности к ЧП на «Северных потоках» британских военных

По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главным выгодоприобретателем от взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является Вашингтон.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2" была развернута активная кампания в целях обвинения России. Однако очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США», — сказал Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Он отметил, что Министерство обороны РФ располагает сведениями о причастности к инциденту британских военных. «Участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил», — заявил секретарь Совбеза РФ. Он напомнил об смс-сообщении экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, отправленном госсекретарю США Энтони Блинкену. «Нельзя не обратить внимание на смс-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "все сделано"», — уточнил Николай Патрушев.

Ранее компания-оператор газопроводов Nord Stream AG сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки «Северного потока» в исключительной экономической зоне Швеции. По предварительным результатам, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Таким образом, результаты предварительного обследования места повреждения газопровода косвенно подтверждают версию теракта.

Аварии на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока — 2» произошли 26 сентября.