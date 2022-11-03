Песков: увеличение срока обязательной службы в армии пока не обсуждается

Решение об увеличении срока обязательной срочной службы в армии до двух лет зависит от запросов и рекомендаций Минобороны, пока от ведомства никаких запросов на этот счет не поступало.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

Представитель Кремля отметил, что в администрации президента осведомлены о дискуссии по этому вопросу, однако в настоящий момент не обсуждают его — «никаких разговоров на этот счет не ведется» и «никакой позиции на этот счет нет».

«Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали», — подчеркнул Песков.

В России срок обязательной срочной службы в армии сейчас составляет год. Накануне, 2 ноября, сенатор Владимир Джабаров предложил увеличить его до двух лет, его поддержал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

