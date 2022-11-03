Полковник ВСУ заявил о предстоящем ударе боевых беспилотников по Крымскому мосту и Севастополю

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что уже в ближайшее время украинские войска попытаются атаковать Крымский мост и Черноморский флот в Севастополе.

В интервью изданию Pravda.ru, он рассказал, что украинская компания «Укроборонпром» уже запустила серийное производство дронов, дальность полёта которых якобы составляет 1 тыс. км. И именно при помощи этих БПЛА, как считает полковник запаса, Киев может нанести удар.

«Уже скоро украинские беспилотники атакуют морские военные объекты России. Я думаю, конец ноября – начало декабря, мы услышим работу уже этих дронов с сине-жёлтыми флагами», – мечтает вслух Свитан.

Как ранее писал «Эксперт», ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми, обратив внимание на тот факт, что Украина и Запад регулярно угрожают инфраструктуре России, предупредил, что киевский режим может попытаться уничтожить Крымский мост.

