Positive Technologies выплатит более 340 млн руб. дополнительных дивидендов за 2021 год

Акционеры Positive Technologies на внеочередном собрании утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Внеочередное общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов акционерам компании в сумме 340,6 млн рублей. За предложенное решение было отдано 99,98% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что технически выплата будет произведена из чистой прибыли компании по данным бухгалтерской отчетности за девять месяцев текущего года. Общая сумма выплат, учитывая ранее выплаченные дивиденды в размере 950 млн руб., в 2022 году составит 1,3 млрд руб., что эквивалентно 100% чистой прибыли компании за прошлый год.

В мае 2022 года Positive Technologies по решению внеочередного собрания акционеров выплатила дивиденды на сумму 950 млн руб., что составляет 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Это была первая выплата дивидендов после выхода компании на Мосбиржу.

Positive Technologies — российский разработчик решений в сфере кибербезопасности. В конце сентября в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) собрала заявки примерно от 10 тыс. инвесторов на покупку акций на 1 сумму млрд руб.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2022 года чистая прибыль компании увеличилась в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.