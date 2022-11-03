Преимущества использования гофрокартона и гофрокоробки

Использование удобной тары способствует снижению складских и транспортных затрат благодаря упрощению операций при проведении погрузо-разгрузочных работ. Указанные на упаковке сведения помогают улучшить организацию хранения и перевозки товаров. Вдобавок упаковка может выполнять рекламную функцию и поддерживать положительный имидж компании, выпустившей товар.

Для изготовления упаковки используется большое количество материалов. Среди них одним из лучших считается гофрокартон и гофрокороба, которые характеризуется целым рядом достоинств, в том числе:

Небольшой вес. Благодаря этому снижаются транспортные расходы при перевозке упакованного в гофрированный картон товара. К примеру, ящик из гофрокартона приблизительно в три раза легче пластмассового или деревянного ящика.

Гофрированный картон можно относительно легко приспособить для упаковки значительного количества самых разных товаров. Он подходит для применения как в качестве транспортной тары, так и в качестве индивидуальной упаковки. Гофрированный картон также применяется для упаковки партиями целых групп отдельных изделий.

При изготовлении гофрокартона потребляется сравнительно небольшое количество электрической энергии и других ресурсов. Этот материал делают из подлежащего вторичной переработке сырья, что дает основания считать его экологически чистым.

Немаловажная особенность гофрокартона – компактность. Коробки из этого материала доставляются на паллетах в сложенном виде. Их остается только собирать по мере необходимости в процессе упаковки товаров. Благодаря этому при использовании одного и того же грузовика на нем можно перевезти гораздо больше пустых коробок из гофрированного картона, чем из пластмассы или древесины.

На гофрированный картон может наноситься различными методами цветное изображение, используемое для распознавания продукции среди множества других товаров на складах и прилавках магазинов.

Ни один упаковочный материал не может сравниться с гофрокартоном по сочетанию такого количества достоинств с относительно невысокой стоимостью. Изготавливаемая из него тара может иметь вид коробок, ящиков, лотков, поддонов и др. Сфера использования гофротары чрезвычайно широка. Ее применяют предприятия, выпускающие почти все товарные группы.