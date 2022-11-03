Преимущества использования гофрокартона и гофрокоробки

Использование удобной тары способствует снижению складских и транспортных затрат благодаря упрощению операций при проведении погрузо-разгрузочных работ. Указанные на упаковке сведения помогают улучшить организацию хранения и перевозки товаров. Вдобавок упаковка может выполнять рекламную функцию и поддерживать положительный имидж компании, выпустившей товар.
Для изготовления упаковки используется большое количество материалов. Среди них одним из лучших считается гофрокартон и гофрокороба, которые характеризуется целым рядом достоинств, в том числе:
- Небольшой вес. Благодаря этому снижаются транспортные расходы при перевозке упакованного в гофрированный картон товара. К примеру, ящик из гофрокартона приблизительно в три раза легче пластмассового или деревянного ящика.
- Гофрированный картон можно относительно легко приспособить для упаковки значительного количества самых разных товаров. Он подходит для применения как в качестве транспортной тары, так и в качестве индивидуальной упаковки. Гофрированный картон также применяется для упаковки партиями целых групп отдельных изделий.
- При изготовлении гофрокартона потребляется сравнительно небольшое количество электрической энергии и других ресурсов. Этот материал делают из подлежащего вторичной переработке сырья, что дает основания считать его экологически чистым.
- Немаловажная особенность гофрокартона – компактность. Коробки из этого материала доставляются на паллетах в сложенном виде. Их остается только собирать по мере необходимости в процессе упаковки товаров. Благодаря этому при использовании одного и того же грузовика на нем можно перевезти гораздо больше пустых коробок из гофрированного картона, чем из пластмассы или древесины.
- На гофрированный картон может наноситься различными методами цветное изображение, используемое для распознавания продукции среди множества других товаров на складах и прилавках магазинов.
Ни один упаковочный материал не может сравниться с гофрокартоном по сочетанию такого количества достоинств с относительно невысокой стоимостью. Изготавливаемая из него тара может иметь вид коробок, ящиков, лотков, поддонов и др. Сфера использования гофротары чрезвычайно широка. Ее применяют предприятия, выпускающие почти все товарные группы.