Российский депозитарий обжаловал санкции в Совете ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) подал обращение в Совет Евросоюза в рамках административной процедуры обжалования решения о включении НРД в санкционные списки ЕС, говорится в пресс-релизе Мосбиржи.

Статья по теме: Евросоюз раскрыл содержание иска НРД по обжалованию санкций

«Работа по обращению в Совете ЕС ведется параллельно с обжалованием санкций ЕС в суде общей юрисдикции ЕС», — уточнили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав и для высвобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка. В частности, депозитарий ввел маркетинговый период по широкому спектру операций с целью обеспечения возможности разблокировок активов. Также НРД подал 30 сентября запросы в уполномоченные финансовые органы Бельгии и Люксембурга на получение лицензий. Они находятся на рассмотрении, ответы пока не получены.

«Поданные со стороны НРД запросы на получение лицензий не препятствуют возможности и праву участников финансового рынка обращаться в индивидуальном порядке с аналогичными запросами, согласно требованиям законодательства ЕС», — отметили в пресс-службе.

