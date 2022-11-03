Самообразование без ущерба для бюджета: учимся по курсам

Если обучение требует лишь теоретических знаний, придется потратиться на курсы, пособия, книги, тренинги, если речь идет о хобби, то еще и на закупку необходимых для этого материалов и инструментов.

Самообучение или стационарные курсы

Пойти на стационарные курсы не всегда получается. Часто это слишком дорого, и занятия проводятся в неудобное время. Обидно, когда, выделив из своего бюджета деньги на курсы, через пару недель понимаешь, что вам не нравится, как ведется обучение, это не то, что вы хотели, но сделать уже ничего нельзя, потому что уплаченной суммы никто не вернет. В этом плане гораздо выгоднее заняться самообразованием - подобрать подходящие мастер-классы, вебинары, курсы и учиться по ним дома. Это и дешевле, и эффективнее, потому что можно изучать только то, что интересно, делать перерывы в любой момент, заниматься в удобное время. Если материал по каким-то причинам не устраивает, можно переключиться на новый, а не мучить себя. Кроме того, многие люди стесняются проявить себя на очных курсах, бояться лишний раз что-то спросить или неправильно ответить на поставленный вопрос, поэтому им проще учиться дома.

Важно подобрать для обучения качественный обучающий продукт. В интернете встречаются тысячи предложений, поэтому можно растеряться. Есть бесплатный контент сомнительного качества, есть дорогой, от именитых коучей, спортсменов, бизнесменов и политиков. Не факт, что отдав неоправданно большие деньги, получишь то, на что рассчитывал, но на 100-процентное удовлетворение своих запросов нельзя рассчитывать ни в том, ни в другом случае. Что же делать? Нужно покупать обучающие продукты с минимальными вложениями, тогда не придется жалеть о тратах, если что-то не подойдет.

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Источник: сайт Складчина skladchina.biz