Секретарь Совбеза рассказал о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — сказал Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов стран СНГ. Он сообщил, что украинская сторона продолжает обстрелы Запорожской АЭС из поставленного Западом оружия, «что может привести к глобальной катастрофе».

По словам Патрушева, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак и осуждению действий Киева со стороны международного сообщества. Секретарь Совбеза отметил, что, хотя специалисты МАГАТЭ прекрасно видят, что атомную электростанцию обстреливают именно украинские войска, они не говорят об этом. Между тем в зарубежных СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в атаках на ЗАЭС Россию.

Как рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, Украина планировала диверсию на магистрали теплоснабжения Энергодара, которая связана с Запорожской АЭС. После осуществления диверсии Киев выступил бы с обвинениями в адрес Москвы, пояснил специалист. Карчаа уточнил, что для реализации плана украинские власти пытались завербовать сотрудников ЗАЭС. «Но видите как получается, террористы есть на улице Банковой, но их не оказалось среди сотрудников Запорожской атомной станции», — подчеркнул он.

Во вторник, 1 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Запорожья порядка 230 диверсантов и спецназовцев ВСУ проводят тренировки для захвата ЗАЭС.