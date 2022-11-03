Сеть «Теремок» направит на модернизацию производства в Санкт-Петербурге 500 млн рублей

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» модернизирует производство в Санкт-Петербурге при поддержке городского фонда развития промышленности.

Об этом рассказал гендиректор компании Виталий Свидовский, передает ТАСС.

«В 2020 году мы заключили контракт на 25 лет на переоснащение здания (9 тыс. м.) под пищевое производство. Планируем инвестировать около 500 млн рублей. В 2023 году планируется завершить запуск этого производства», — сообщил Свидовский. Он отметил, что сеть планирует получить около 200 млн руб. по разработанной в региональном правительстве программе кредитования, которая курируется фондом развития промышленности, и уже подала соответствующую заявку. При этом компании пришлось столкнуться с определенными сложностями, связанными с текущей ситуаций в стране, которая сказывается на логистике и, в частности, на поставках оборудования.

Петербургский Фонд развития промышленности оказывает поддержку предприятиям города по 14 программам финансирования, три из которых —займы на технологическое присоединение, займы для системообразующих предприятий и их поставщиков на приобретение комплектующих изделий — были утверждены весной этого года. Сумма займа на приобретение оборудования составляет от 5 млн рублей до 300 млн рублей.

Фонд предоставляет целевые займы по льготной ставке от 1 до 5% годовых сроком до семи лет. В общей сложности он одобрил выделение займов на 5,8 млрд руб.

В сеть «Теремок» входят 322 торговые точки в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5 000 человек, принимают до 32 млн гостей. В Северной столице в настоящий момент работают 99 ресторанов сети, 41 уличный киоск и семь фудтраков.