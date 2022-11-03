США узнали о планах Турции не подписывать заявку Швеции в НАТО

Турция не будет подписывать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца текущего года.

Об этом стало известно американскому изданию Bloomberg, которое ссылается на свои источники в Анкаре. Согласно их данным, шансы на то, что это произойдет даже до президентских выборов, которые должны состояться в Турции в июне 2023 года, ничтожно малы.

По словам источников, Стокгольм сделала недостаточно для удовлетворения требований Анкары, к тому же повестка дня турецкого парламента заполнена до конца 2023 года.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня должен прибыть в Турцию, где попытается продавить позицию альянса по данному вопросу.

Напомним, в Анкаре уже неоднократно подчёркивали, что турецкое правительство не будет добиваться ратификации парламентом членства Швеции в НАТО, если власти этой скандинавской страны не выполнят требования относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмене ограничений на продажу оружия Турции.

Как ранее писал «Эксперт», министр юстиции Турции Бекир Боздаг раскритиковал Финляндию и Швецию из-за отсутствия каких-либо подвижек в вопросе экстрадиции в подозреваемых Анкарой в терроризме.

«Когда обсуждалось ваше вступление в НАТО, наш президент ясно дал понять: если вы поддержите нашу борьбу с терроризмом, мы поддержим ваше вступление. А если не поддержите нас, то и мы не поддержим вас», – заявил чиновник.

По словам Боздага, Хельсинки и Стокгольм «не предприняли никаких шагов» по достигнутым в июне договоренностям. Анкара утверждает, что обе страны продолжают поддерживать террористические организации.