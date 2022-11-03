Стремоусов рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Херсонской области

Союзные силы отражают все атаки ВСУ в Херсонской области, большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения в настоящий момент не наблюдается.

Об этом рассказал в эфире «Соловьев Live» вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

«На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск. Пока, на самом деле, линия обороны держится», — сообщил чиновник.

По словам Стремоусова, украинские военные предпринимают попытки контратак малыми группами для выявления слабых мест в линии обороны союзных сил. «Группой по 100 человек, по пять танков, — именно такими группами они заходят, ротами», — уточнил вице-губернатор.

Как пишет Telegram-канал «Главное в Херсоне» со ссылкой на источник в экстренных службах, минувшей ночью ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру города; система ПВО сбила все четыре ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.

Во вторник, 1 ноября, Кирилл Стремоусов сообщил о вывозе людей с территории отдельных левобережных муниципалитетов Херсонской области, которые были включены в расширенную зону эвакуации 31 октября.