Финансовые рынки Фондовый рынок США Джером Пауэлл

Там, где американский рынок падает, российский — снижается

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
3 ноября 2022, 12:37

Российский рынок акций и рубль, следуя распродажам в Соединенных Штатах продолжают снижение на негативе от Федрезерва. Поддержку российским рублевым активам могут оказать деньги, оставшиеся от поступивших дивидендов.

Коллаж: Тамара Ларина