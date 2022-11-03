Там, где американский рынок падает, российский — снижается

Вчера глава ФРС Джером Пауэлл сильно разочаровал инвесторов, не дав определенного сигнала относительно того, когда же американский регулятор начнет снижать темпы повышения ставок. Он также выразил озабоченность состоянием экономики США и инфляционными процессами. Рынок, между тем, ждал, что Пауэлл будет более мягок и четко просигнализирует, что в будущем ФРС не станет повышать ставку на 0,75 п.п.

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