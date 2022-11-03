Вчера глава ФРС Джером Пауэлл сильно разочаровал инвесторов, не дав определенного сигнала относительно того, когда же американский регулятор начнет снижать темпы повышения ставок. Он также выразил озабоченность состоянием экономики США и инфляционными процессами. Рынок, между тем, ждал, что Пауэлл будет более мягок и четко просигнализирует, что в будущем ФРС не станет повышать ставку на 0,75 п.п.
Там, где американский рынок падает, российский — снижается
Российский рынок акций и рубль, следуя распродажам в Соединенных Штатах продолжают снижение на негативе от Федрезерва. Поддержку российским рублевым активам могут оказать деньги, оставшиеся от поступивших дивидендов.
Коллаж: Тамара Ларина
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