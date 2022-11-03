Информационные технологии Банк России Украина

ЦБ прокомментировал информацию о взломе своих сетей украинскими хакерами

3 ноября 2022, 17:09

Ранее министр цифровой трансформации Украины сообщил, что украинские хакеры якобы получили доступ к информационным системам Банка России

пресс-служба цб

Банк России опроверг информацию о взломе своих информационных систем украинскими хакерами. По данным регулятора, опубликованный ими архив находился в открытом доступе, сообщает ТАСС.

«Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это — документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что украинские хакеры якобы получили доступ к сетям Банка России и намерены опубликовать первые 27 тыс. полученных файлов. 
 