ЦБ прокомментировал информацию о взломе своих сетей украинскими хакерами

Банк России опроверг информацию о взломе своих информационных систем украинскими хакерами. По данным регулятора, опубликованный ими архив находился в открытом доступе, сообщает ТАСС.

Статья по теме: Хакеры усиливают натиск

«Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это — документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что украинские хакеры якобы получили доступ к сетям Банка России и намерены опубликовать первые 27 тыс. полученных файлов.

