Бывший крупнейший покупатель российского газа понес феноменальные убытки

За первые девять месяцев 2022 года немецкий энергетический гигант Uniper потерял в общей сложности 40 млрд евро. Не единственная, конечно, но главная причина состоит в том, что вместо дешевого российского газа по долгосрочным контрактам сейчас Uniper вынужден покупать газ для снабжения им населения и бизнеса на спотовом рынке по очень высоким ценам.
Энергетический кризис ударил по Uniper, пожалуй, сильнее, чем по остальным немецким энергетическим компаниям. Главным образом, потому что он, напомним, не один год считался крупнейшим импортером газа из России в Европе. Для того, чтобы компания не обанкротилась, Берлину пришлось ее национализировать. Так что до конца 2022 года Uniper должен стать государственной компанией.
Финансовый директор компании Тиина Туомела объясняет огромные убытки тем, что компания не стала перекладывать возросшие во много раз расходы на закупку газа на потребителей, т.е. все население Германии. Сейчас, добавляет она, компании срочно необходима стабилизационная помощь правительства. Она определена в общей сложности в размере приблизительно 30 млрд евро.
Четверть заявленных убытков, 10 млрд евро, составили убытки от уже купленного на спотовом рынке газа, и ок. 31 млрд – убытки от будущих закупок. Скорректированный чистый убыток в январе-сентябре 2022 г. составил 3,2 млрд евро. Акции компании упали в этом году уже на 93%. Астрономические цены на газ в 2022 году практически лишили компанию наличности и повысили чистый долг до 10,9 млрд евро.
Uniper получает кредиты через государственный банк KfW. Компания уже получила 14 млрд из 18 млрд евро, выделенных на кредиты.
Сейчас цены на энергию и газ в Европе существенно снизились, но переводить дух, считают в Uniper, рано, потому что облегчение это временное и вызвано теплой осенью и практически полным наполнением подземных хранилищ газа.
В октябре убытки, по словам Тиины Туомела, сократились почти до 0. Между тем, в августе, на который пришелся пик цен на газ в Европе, они составляли ежедневно свыше 100 млн евро.
«Это, конечно, положительный момент,- сказала она,- но мы понимаем, что он носит временный характер».
По итогам года в Uniper ждут существенные убытки. Более подробный прогноз невозможен по причине сильной неопределенности в отношении того, какие поставки газа будут в следующем году.
Кстати, оказать помощь терпящей бедствие компании в Германии нелегко. Ее необходимо сначала согласовать в нескольких инстанциях, включая Еврокомиссию.