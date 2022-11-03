Бывший крупнейший покупатель российского газа понес феноменальные убытки

За первые девять месяцев 2022 года немецкий энергетический гигант Uniper потерял в общей сложности 40 млрд евро. Не единственная, конечно, но главная причина состоит в том, что вместо дешевого российского газа по долгосрочным контрактам сейчас Uniper вынужден покупать газ для снабжения им населения и бизнеса на спотовом рынке по очень высоким ценам.

Энергетический кризис ударил по Uniper, пожалуй, сильнее, чем по остальным немецким энергетическим компаниям. Главным образом, потому что он, напомним, не один год считался крупнейшим импортером газа из России в Европе. Для того, чтобы компания не обанкротилась, Берлину пришлось ее национализировать. Так что до конца 2022 года Uniper должен стать государственной компанией.